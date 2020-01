"Big Brother": Angelika podsumowała rok. Związek z Igorem rozkwita

Angelika i Igor byli jedną z najbarwniejszych par pierwszej reaktywowanej edycji "Big Brothera". Na planie połączyło ich uczucie, które jak widać, wciąż rozkwita.

We wpisie zamieściła też fragment o związku. "Ponownie czuję że ten rok będzie MÓJ, NASZ z @igorjakubowski z którym jestem i to nie żadne ściemy medialne, o których tak wielu z Was myślało...u mnie nie ma miejsca na ściemy...moje życie to nie reality show, dlatego mówię stop hejtowi/manipulacji i głupim zagrywką które później trudno odkręcić. będę robić to co uważam za słuszne bo taki mam charakter. Reasumując ten rok: przygoda życia która przerodziła się w miłość," napisała.