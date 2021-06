Bez trzymanki przez galaktykę. Nowy sezon "Ricka i Morty'ego" już jest!

"Niczyje życie nie ma celu, nikt nigdzie nie przynależy, wszyscy w końcu umrą. Chodź pooglądać telewizję" - to zdanie pada na koniec jednego z odcinków "Ricka i Morty'ego". Jest też jedną z najczęstszych linijek dialogu cytowanych przez fanów serii. Mniej zorientowane osoby mogłyby uznać, że pochodzi on z artystycznego filmu bez happy endu opowiadającym o bohaterach cierpiących na głęboką depresję. Zaskoczeniem może być więc to, że mówimy o rysunkowej komedii, do tego opierającej się na obscenicznym, absurdalnym żarcie. Zupełnie nie przeszkadza to głównym bohaterom w snuciu swoich rozmyślań dotyczących sensu życia i swojego miejsca we wszechświecie. A raczej – wszechświatach.