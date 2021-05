"Elliott z planety Ziemia" bez cenzury i stereotypów

Mic Graves: Konotacja, jaką mamy, gdy myślimy o ekranowych matkach małoletnich bohaterów, wiąże się z tym, że matka czegoś zakazuje. My chcieliśmy to odwrócić i pokazać matkę, która zachęca swojego syna do przygód, pokazuje mu, że to, co nas otacza, wcale nie musi być tym, co się wydaje. Pod tym kątem odwróciliśmy utarty stereotyp. Elliott jest wychowywany tylko przez Frankie, jego ojciec jest nieobecny. Było dla nas ekstremalnie ważne, żeby ona czerpała taką samą frajdę i bawiła się tak samo dobrze jak jej syn ze wszystkiego, co im się przydarza. To jest ich wspólna przygoda, są zespołem, grają razem na siebie nawzajem.