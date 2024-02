Bestsellery Empiku 2023. Tłumacze języka migowego skradli serca widzów

Małgorzata Limanówka, której dotyczył ten gorzki wpis, nieoczekiwanie odpowiedziała mu na Instagramie. I dała jasno do zrozumienia, że Tyszka nie ma pojęcia, o czym pisze. "Tłumaczenie artystyczne ma to do siebie, że poprzez mimikę transferujemy emocje utworu oraz nastrój pieśni. (...) Język migowy nie jest do 'oglądania', tylko do przekazywania treści z języka wyjściowego" - pisała tłumaczka.