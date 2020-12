Mówi kompromitujące ją rzeczy. Wielka odwaga Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska była pierwszą polską aktorką, która otwarcie przyznała się do alkoholizmu. Miała kochającego męża, dwójkę dzieci, błyskotliwą karierę, ale jak sama mówi - życie ją przerosło. "Natłok obowiązków, do tego świadomość, że mogę mieć głębokie, dziedziczne problemy z alkoholem, niemożność uznania pewnych prawd, na przykład tego, że mogę jednak coś zmienić, jeśli mi się to życie nie podoba - to wszystko spowodowało moją ucieczkę od rzeczywistości" - mówi w rozmowie z autorką książki Celińska.