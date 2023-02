Bella Ramsey i Storm Reid pocałowały się na ekranie. Odpowiadają krytykom

W siódmym odcinku "The Last of Us" dwie nastoletnie bohaterki przypieczętowały wzajemną fascynację pocałunkiem w usta. W sieci pojawiły się głosy oburzenia, które teraz kwitują same aktorki.

Ellie i Riley jako romantyczna para w "The Last of Us"

Źródło: kadr z serialu HBO "Last of Us"