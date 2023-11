Sylwester TVP w Zakopanem? Polsat może zmienić miejsce imprezy

Do sylwestrowych koncertów zostało kilka tygodni, a dwóch największych organizatorów wciąż nie potwierdziło, czy i gdzie odbędą się imprezy pod hasłem "Sylwester Marzeń" i "Sylwestrowa Moc Przebojów". Wiele jednak wskazuje na to, że TVP i Polsat tradycyjnie wrócą do Zakopanego i Chorzowa.