Będzie nowy "Słoneczny patrol". Tym razem nie chodzi o film kinowy

Szykuje się więc reboot serialu, który bił rekordy popularności w latach 90., a nie kolejny film kinowy. Przypomnijmy, że w 2017 r. Seth Gordon ("Piksele", "The King of Kong") wyreżyserował pełnometrażową komedię "Baywatch", w którym główne role zagrali Dwayne "The Rock" Johnson i Zac Efron. Film spotkał się z miażdżącą krytyką (17 proc. na RottenTomatoes) i był finansową klapą. Szacowano, że w weekend otwarcia zarobi w USA 30-40 mln dol., a skończyło się na 1,25 mln dol.