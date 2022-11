Gwiazda "Słonecznego patrolu" skończyła 54 lata. Donna D'Errico wygląda młodziej niż kiedykolwiek

Twarzą produkcji od początku był David Hasselhoff, znany już wcześniej z opery mydlanej "Żar młodości" oraz komedii "Romans pani Carter". Obok niego najpopularniejsza była Pamela Anderson, do dziś uważana za symbol seksu lat 90. Przez lata w "Słonecznym patrolu" pojawiały się szalenie atrakcyjne osoby, dla których produkcja to była trampoliną do kariery.