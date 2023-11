Będzie kontynuacja hitu streamingu. Dowiemy się więcej o bohaterce gwiazdy

"The Morning Show" Kerry Ehrin i Jaya Carsonto to serial opowiadający o dziennikarzach porannego pasma telewizyjnego, którzy na co dzień pracują w dużym stresie. To oni każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić, dlatego też presja jest ogromna. Tytuł wyróżnia gwiazdorska obsada: na ekranie oglądamy m.in. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve'a Carella, Billy'ego Crudupa, Gugu Mbathę-Raw, Jona Hamma i Marka Duplassa.