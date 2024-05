Będzie kontynuacja "Emigracji XD". Canal+ idzie za ciosem

"Emigracja XD" to 10-odcinkowy serial komediowy Canal+, który był nominowany w kilku kategoriach plebiscytu Top Seriale 2024. Produkcja bazuje na książce Malcolma XD, jednego z najbardziej tajemniczych twórców w polskiego internetu. Zasłynął on jako autor tzw. past, czyli zabawnych historii, które przekazywali sobie internauci. Największą popularność przyniósł mu tekst "Mój stary to fanatyk wędkarstwa", zekranizowany w krótkim metrażu Michała Tylki, a obecnie wystawiany na teatralnych deskach.