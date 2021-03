Będzie drugi sezon "Rozenek cudnie chudnie". Co przygotuje gwiazda?

Małgorzata Rozenek to jedna z najpopularniejszych osobowości medialnych w Polsce. Niedawno tygodnik "Wprost" umieścił ją w swoim rankingu 50 najbardziej wpływowych Polek na 6. miejscu. Nazwał ją "kobietą-orkiestrą", która w jednym roku urodziła dziecko, była aktorką, prezenterką, głosem kobiet stosujących metodę in-vitro, a także gwiazdą mediów społecznościowych i zdolną przedsiębiorczynią. Jej instagramowe konto obserwuje 1,4 mln osób, co tylko potwierdza popularność żony Radosława Majdana.

Choć pod kątem zawodowym radzi sobie znakomicie, to dla Rozenek najważniejsza jest jej rodzina, w szczególności malutki Henio, z którym publikuje bardzo dużo zdjęć. Po ciąży Rozenek szybko postanowiła wrócić do dawnej formy (przed urodzeniem ważyła 54 kg, a w dniu porodu 82 kg). W odzyskaniu figury pomogli jej specjaliści, a wszystko zarejestrowano na oczach kamer. Tak powstał program "Rozenek cudnie chudnie" , który od początku wzbudzał spore emocje.

Małgorzata Rozenek i jej życie przed karierą w mediach

Oczywiście program został nakręcony wcześniej, bo Rozenek od dłuższego czasu jest ponownie w świetnej formie. Jak podawały wirtualnemedia.pl , "Rozenek cudnie chudnie" do 22 lutego oglądało średnio 61 tys. osób na TVN Style, co dawało formatowi drugie miejsce wśród stacji lifestyle’owych.

– Małgosia otrzymuje mnóstwo pozytywnych komentarzy od kobiet, które zmotywowała do walki ze zbędnymi kilogramami. Właśnie trwają przygotowania do drugiego sezonu programu, tym razem Małgosia będzie pomagała wracać do formy kobietom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ona będzie ich wsparciem i mentorką – powiedziała "Super Expressowi" osoba z otoczenia TVN. Premiera najprawdopodobniej odbędzie się jesienią tego roku.