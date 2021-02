Znamy oglądalność programu Rozenek. Internauci bezlitośnie skomentowali

Po ciąży Rozenek bardzo szybko postanowiła wrócić do dawnej formy. W odzyskaniu figury pomogli jej specjaliści, a wszystko zarejestrowano na oczach kamer. Tak powstał program "Rozenek cudnie chudnie" , który od początku wzbudził spore emocje. Po premierze 1. odcinka w sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Widzowie skarżyli się na nudę.

Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę!

Teraz za sprawą Wirtualnych Mediów dowiedzieliśmy się, jaką średnią oglądalność ma nowy format Rozenek , który emitowany jest w TVN Style w poniedziałki od 1 lutego tego roku. Do 22 lutego wyniosła ona 61 tys. osób, co przełożyło się na 0,40 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 0,68 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 0,59 proc. w grupie 16-59.

Do tej pory najwięcej widzów oglądało program z 15 lutego – zgromadził 84 tys. osób. To sprawia, że TVN Style w czasie nadawania programu zajmuje drugie miejsce wśród stacji lifestyle’owych. Liderujący Polsat Cafe ma w tym paśmie 0,56 proc. udziału u wszystkich widzów.

W komentarzach pod artykułem internauci bezlitośnie wyśmiali wynik oglądalności "Rozenek cudnie chudnie", uznając go za wyjątkowo niski. "Cieniutko-chudziutko, ale o to chodzi w tym programie", "61 tys., czyli w skali TV tyle, co nic", "Reklamy mają większą oglądalność" – napisali. Ktoś inny stwierdził, że "Hotel Paradise" w TVN7 jest dużo większym hitem. Średnia widownia drugiego sezonu w ubiegłym roku wyniosła 637 tys. osób.