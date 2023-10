Będzie drugi sezon docenianej produkcji Netfliksa od mistrza kryminałów? Harlan Coben (p)odpowiada

O czym opowiada "The Stranger"?

Protagonistą "The Stranger" jest Adam Price (Richard Armitage) wiodący wręcz idealne życie u boku żony i synów. Pewnego dnia sielankę burzy spotkanie z tajemniczą kobietą (Hannan John-Kemer, "Black Mirror"), która wyjawia mu informacje dotyczące jego partnerki. Mężczyzna skłoniony do weryfikacji tego, co tak naprawdę wie o swoich bliskich, staje się coraz bardziej podejrzliwy w stosunku do otaczających go osób.