TVP zaklina rzeczywistość. Nowy serial z przekazem podprogowym

Serial rozpoczyna się od wymiany zdań pomiędzy narzeczonymi. Ona (Wiktoria Gąsiewska) przebywa w Warszawie, on (Filip Gurłacz) w Sydney. Mężczyzna jest załamany, właśnie stracił pracę. Nie otrzyma nawet ostatniego wynagrodzenia, które miał przeznaczyć na ślubne wydatki. Jaka jest pierwsza reakcja jego ukochanej? Uśmiecha się od ucha do ucha i rzuca tekstem "będzie dobrze, kochanie'. Bo przecież tak musi być, prawda?

Dalej nie jest lepiej. Mama chłopaka (Dorota Chotecka) uważa, że "jeśli nie zabije ją koronawirus, to rachunki na wodę, bo każą nam myć ręce 100 razy dziennie". Z kolei jej mąż (Tomasz Sapryk) ma pretensje do syna, że go nie posłuchał i nie wrócił do Polski w ramach akcji "Lot do domu". Jednak receptą na całe zło okazuje się rodzinne spotkanie na Skypie, podczas którego wszyscy zapewniają, że się bardzo kochają i wspierają. Kurtyna.