Będą zmiany w "The Voice". Szykuje się nie tylko zmiana prowadzących

"The Voice of Poland" to jeden z najdłużej emitowanych w polskiej telewizji programów typu talent show, który zadebiutował na antenie w 2011 r. Siedem lat później wystartował "The Voice Kids", a "The Voice Senior" obchodził niedawno piąte urodziny. Formaty są nadawane każdego roku cyklicznie zimą ("Senior"), wiosną ("Kids") i jesienią ("The Voice of Poland"). Jak dowiedział się serwis Wirtualnemedia.pl, to ma się nie zmienić. Co innego z obsadą i miejscem akcji.