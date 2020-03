Beata Tadla ostro o TVP: "Przedstawia rzeczywistość alternatywną"

Beata Tadla popiera Macieja Orłosia i jego apel do dziennikarzy TVP. "Nigdy nie wiadomo, w jaki kontekst się trafi".

Maciej Orłoś zamieścił wpis na Facebooku, w którym zaapelował do dziennikarzy TVP, by rozważyli bojkot telewizji. Przywołał słowa Borysa Szyca, który w jednym z wydań "Wiadomości" został przedstawiony jako alkoholik przynoszący wstyd Polsce:

"Koleżanki i koledzy grający w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą "Wiadomości"... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom. ". Tak napisał na swoim profilu Borys Szyc . Pomyślałem, że te słowa można, a nawet należy skierować do dziennikarzy pracujących w TVP" - zaczął Orłoś.

"A więc, brzmiałoby to tak: "Koleżanki i koledzy prowadzący i redagujący programy w TVP! Chyba już nie da rady dalej udawać, że pracujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą "Wiadomości"... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom". Można by dodać coś jeszcze o firmowaniu propagandy, o etyce dziennikarskiej, o legitymizacji tego złego stylu, uczciwości wobec widzów, szacunku do samego/samej siebie. Można by długo pisać na ten temat, ale jestem przekonany, że każdy prawdziwy dziennikarz wie o co chodzi" – napisał dziennikarz.