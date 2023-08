Beata Harasimowicz o cenzurze skeczy w TVP. Podała listę tematów zakazanych

Przy okazji zapewniła, że przed rządami PiS-u nie doświadczyła prób cenzurowania. - Jedynym cenzorem skeczy byłam ja sama, kierując się dobrym smakiem. Nie zgadzałam się na zbyt wulgarne treści. To u mnie nie przechodziło. Natomiast ci, którzy zajmowali się polityką, robili to w taki sposób, że nie było można się do czego przyczepić. A też nikt wobec tych żartów nie protestował - oznajmiła.