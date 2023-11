Beata Chmielowska-Olech oznajmiła "zmiany". Zamierzona dwuznaczność?

- W czerwcu tego roku stuknie mi 21 lat w "Teleexpressie". To jest oczko i rzeczywiście sama się dziwię, jak to szybko minęło. Ba, nawet myślę, że chyba się aż tak nie posunęłam. Prawda jest taka, że bardzo lubię ten program, śmiało mogę powiedzieć, że darzę go uczuciem wręcz - mówiła w rozmowie z "Newserią" na początku 2019 r.