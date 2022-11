BBC zignorowała uroczyste otwarcie mundialu. Stacja go widzom nie pokazała. Miała swoje powody

Mistrzostwa świata w piłce nożnej to dla wielu osób teraz temat numer jeden. Mundial w tym roku odbywa się w Katarze, państwie leżącym na Półwyspie Arabskim. Katar liczy zaledwie ok. 3 mln mieszkańców i jest tak duży, jak województwo świętokrzyskie. Ale ze względu na złoża ropy i gazu jest też krajem szalenie bogatym. Na mistrzostwa wyda miliardy. Samo wybudowanie stadionów pochłonęło ok. 4,5 mld dol. Rozpoczęcie też na pewno kosztowało niemało, skoro poprowadził je Morgan Freeman, był też Jungkook z BTS oraz setki tancerzy i artystów.