BBC przeprasza za rasistowskie wyzwisko. "Mimo dobrych intencji popełniliśmy błąd"

Sprawa dotyczy materiału wyemitowanego 29. lipca w lokalnym programie "Points West" i na kanale BBC News. Dziennikarz relacjonował rzekomy atak na czarnoskórego pracownika służby zdrowia w Bristolu, który został potrącony przez samochód. Osoby w pojeździe miały obrzucić go wyzwiskami typu "nigger" ("czarnuch"), co zostało wyraźnie i bez cenzury podkreślone w reportażu.

Po emisji programu do BBC wpłynęło prawie 19 tys. skarg, ale władze stacji obstawały przy swoim. Tłumaczono, że dosłowne cytowanie rasistowskich obelg miało uświadomić widzom, dlaczego rzekomy atak był traktowany przez policję jako rasistowski. O taki sposób przedstawienia sprawy podobno zabiegała też rodzina poszkodowanego, która chciała, by pokazano w telewizji zdjęcia obrażeń mężczyzny. I by powiedziano wprost, jakich obelg używali domniemani napastnicy.