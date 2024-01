Basia z "M jak miłość" ma nowego chłopaka. Popłoch w rodzinie

"Bohater podbije serce nastolatki dzięki miłości do zwierząt. W wolnych chwilach Michał będzie zaglądać, jako wolontariusz, do lokalnego schroniska dla zwierząt i właśnie tam zabierze Basię na pierwszą randkę, a dziewczyna będzie naprawdę oczarowana. Rogowscy będą za to z lekka przerażeni, widząc, że adorator córki nie tylko jest już pełnoletni, ale do tego szaleje po wiejskich drogach w sportowym aucie. A jako piłkarz ma sporo fanek i nie zawsze słucha głosu rozsądku" - tak reklamują nowy wątek producenci.