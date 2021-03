Bartosz Żukowski przejmująco o traktowaniu zwierząt. "Nikt na to nie zwraca uwagi"

– Pan pod Lublinem miał setkę psów, z czego kilkadziesiąt było przywiązanych do drzew w sadzie pomiędzy śmieciami, bez jedzenia i picia. Doszło tam do ataku na funkcjonariusza – wspomniał.

Aktor nie ukrywa, że prawo ochrony zwierząt jest w naszym kraju złe. Nie ma najlepszych słów o działaniu prokuratur i sądów. – Kary jeśli już są orzekane, to są śmieszne, może z wyłączeniem rozjechania psa, które było nagłaśniane. Naruszenie jest oczywiste, a prokuratury i sądy są bardzo pobłażliwe. Niechętnie prowadzą takie sprawy. Często je umarzają. Dla nas sukcesem jest, jak już zostanie skierowany wniosek ukarania do sądu – powiedział.

Podkreślił, że najgorsze traktowanie zwierząt ma miejsce na obszarach wiejskich. – Wystarczy wyjechać gdzieś głębiej w Polskę i tam jest na to przyzwolenie. Nikt na to nie zwraca uwagi, bo nie myśli tą kategorią, że zwierzę czuje, przywiązuje się, cierpi – wyjaśnia. Tę przerażającą postawę Żukowski tłumaczy m.in. chorobą psychiczną, która pojawia się u zbieraczy. Jego zdaniem takie osoby myślą, "że w ten sposób pomagają zwierzętom, ale trudno, żeby jedna starsza pani ogarnęła setkę psów".

– Często wynika to też z tego, że u nas jest ogromna tolerancja na pseudohodowle, co jest moim zdaniem jedną z największych bolączek w naszym kraju – przyznał ze smutkiem. Słynny Waldek z "Świata według Kiepskich" na końcu rozmowy wystosował apel do widzów. Zachęca, by zgłaszali oni do fundacji wszystkie sytuacje, w których widzę, że ktoś znęca się nad zwierzętami.