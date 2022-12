Bartłomiej Topa i Gabriela Mierzwiak wychowują wspólnie pięcioro dzieci. "To jest wyzwanie każdego dnia"

Bartłomiej Topa i Gabriela Mierzwiak nieco ponad rok temu zostali rodzicami bliźniaczek: Jagody i Maliny, które dziś dają rodzicom do wiwatu. Jednak ani dla 55-letniego aktora, ani dla jego młodszej o 16 lat partnerki nie są to pierwsze, rodzicielskie kroki. On ma dorosłego syna ze związku z Agatą Rogalską, ona dwie adoptowane przed laty córki.