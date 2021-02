Bartek Winczewski nowym szefem muzycznym RNŚ. Zastąpił Krzysztofa Łuszczewskiego

Radio Nowy Świat powstało z inicjatywy pasjonatów i jest tworzone przez pasjonatów. Siłą rozgłośni jest społeczność, która wspiera ją od samej idei powstania. Dlatego też RNŚ często informuje słuchaczy nie tylko o tym, co na antenie, ale i tym, co dzieje się w samej stacji.

Ciekawość fanów, kto zajmie miejsce Krzysztofa Łuszczewskiego, została szybko zaspokojona. To Bartek Winczewski, który, jak informuje RNŚ, został poproszony przez Łuszczewskiego o pełnienie jego obowiązków podczas jego choroby. Tym samym niejako wyznaczył go na swojego następcę.

- Kiedy Krzysztof Łuszczewski trafił do szpitala, a mnie poproszono o zaopiekowanie się muzyką na czas jego nieobecności, nie wahałem się ani chwili. I nie chodzi tylko o to, że to właśnie Krzysztof był osobą, która zaprosiła mnie do współtworzenia Radia Nowy Świat. Oczywistym było, że nie chciałem niczego zmieniać, raczej kontynuować pomysł na brzmienie stacji. Dziś, kiedy Krzysztofa nie ma już z nami, również nie planuję żadnej rewolucji jeśli chodzi o muzykę prezentowaną w Radiu Nowy Świat. To będzie raczej ewolucja, poszukiwanie nowych kierunków w oparciu o fundamenty zbudowane przez Krzysztofa – powiedział "Wirtualnym Mediom".