Bartek Nowosielski z "M jak miłość" w "Pytaniu na śniadanie". Zdradził, jak zrzucił 20 kg

- W skali naszych zabiegów bariatrycznych ten konkretny zabieg jest najbezpieczniejszy. Polega na tym, że bez nacinania, otwierania brzucha, robi się zaszycie żołądka i zmniejszenie jego objętości. To jest odwracalna metoda, nie zmieniamy anatomii pacjenta. Różnych zabiegów jest dużo. Po tym szybkie jest dochodzenie do siebie. Dla pana Bartka było ważne, by wrócić do pracy, wyjechać na wakacje. Zajmujemy się kompleksowym leczeniem pacjentów otyłych. Pan Bartek jest pod opieką dietetyka, fizjoterapeuty - opowiadał lekarz.