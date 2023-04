"Barry" HBO Max. Anthony Carrigan gra czeczeńskiego gangstera, mówi, co słyszy od ludzi na ulicy

To, co w nim niezmienne, to ta naiwność i niewinność, głębokie poświęcenie każdemu z jego planów. One też sprowadzają na niego największe kłopoty. Ale to, co mi się podoba, to że z sezonu na sezon Hank jest coraz bardziej świadomy. Na przykład nie lubi, gdy ktoś nazywa go idiotą, czy ktoś go wykorzystuje.