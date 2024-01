Barbara Sobczak z "The Real Housewives. Żony Warszawy" o kulisach show. Czy emocje były udawane?

- Miałyśmy to powiedziane, że nie mamy tzw. kolaudacji, czyli nie mamy wpływu na to, w jaki sposób sceny zostaną potem zmontowane. [...] Wszystkie jesteśmy dorosłe i odpowiadamy za to, co i jak mówimy na planie produkcji. Ten program ma taką, a nie inną konwencję, więc nie możemy wszystkiego "zwalać" na montaż, bo to, co powiedziałyśmy, to powiedziałyśmy. To, co zrobiłyśmy, to zrobiłyśmy - zaznaczyła uczestniczka show.