Barbara Kurdej-Szatan dostała nietypową propozycję. "Nie czuję się na siłach"

Barbara Kurdej-Szatan od dobrych kilku lat jest jedną z najbardziej pożądanych osób w rodzimym show-biznesie. Nic dziwnego, że to właśnie w jej ręce trafiły aż trzy statuetki Telekamery w kategorii "najlepsza aktorka" (i jedna Złota), a wątki artystki w serialach "M jak miłość" i "W rytmie serca" wciąż są rozbudowywane. Oprócz tego, aktorka wciąż zapraszana jest na czerwony dywan, a reklamodawcy zabiegają o to, aby to właśnie w ich spocie zaprezentowała się uwielbiana przez widzów blondynka. Nie ma co ukrywać, jej obecność na ekranie gwarantuje wysoką oglądalność i przyciąga przed ekrany miliony fanów.