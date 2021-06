Bandziorek znalazł nową partnerkę. Bohater zaskoczył mamę

Danusia postawiła jednak pewne granice. - Ja mu nie zabronię, pracuje ciężko, to jednego piwka czemu ma nie wypić. Toż to wszystko jest dla ludzi, ale nie żeby chlał, bo ja miałam męża alkoholika i wiem, co to znaczy. Napatrzyłam się w swoim życiu i namęczyłam. Jeżeli będzie mu zależeć, to będzie ze mną, jeśli nie, to straci mnie - wyznała kobieta w programie.