"Bądźmy razem w domu": Seniorzy z "Sanatorium miłości" w nowym programie TVP

Choć ich przygoda z "Sanatorium miłości" się skończyła, to nie oznacza to jednak, że seniorzy znikną z ekranów. Jak się okazuje, znów zagoszczą w domach widzów w nowym projekcie. Od 1 kwietnia rusza nowy program "Bądźmy razem w domu", oczywiście nawiązujący do wyjątkowej sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa.