"Azja Express". Zdrójkowski doprowadza uczestników do szału. Było nerwowo

Na Adama i Dariusza Zdrójkowskich, Andziaks i Lukę, Kasię i Andrzeja z "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz Reni Jusis i Remigiusza Dorawę czekały wymagające góry Kaukazu i uroki gruzińskiej peryferii. Rywalizacja w konkurencjach i na szlaku dawała wszystkim się we znaki. Co rusz ktoś rzucał, że chce już wracać do Polski. Żadna para jednak nie chciała odpuszczać.