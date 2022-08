"Azja Express" wraca do TVN. Agnieszka Woźniak-Starak ujawniła, czy poprowadzi nową edycję

Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła program "Azja Express" (w 3. sezonie "Ameryka Express") w latach 2016-2018. Pół roku po zakończeniu emisji trzeciej transzy show, w 2019 roku, spotkała ją ogromna tragedia i zmarł jej ukochany mąż Piotr Woźniak-Starak. Prezenterka nie zdecydowała się prowadzić 4. edycji podróżniczego show, a w tej roli zastąpiła ją Daria Ładocha. We wrześniu 2020 roku Woźniak-Starak wróciła do pracy w telewizji i dołączyła do grona prowadzących "Dzień dobry TVN".