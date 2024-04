Awantura o aborcję w TV Republika. Po minucie skoczyły sobie do gardeł

Słysząc to, posłanka Lewicy stwierdziła, że w takim razie "Telewizja Republika to jest nierzetelna stacja". - To czemu pani przychodzi do nierzetelnej stacji? - zapytał Kłeczek. - Przychodzę, tak, żeby panu oglądalność podskoczyła - odparła Prokop-Paczkowska.