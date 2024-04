Rocznica w TV Republika. Zamiast wiadomości msza, a później Macierewicz

"Do zamachu by nie doszło, gdyby nie polityka Donalda Tuska"

- Wszystko jest robione po to, żeby bronić Putina. Wszystko jest robione po to, żeby także nie odpowiadał pan Donald Tusk, który wspierał Putina. Trzeba tę zbrodnię osądzić. Trzeba Rosjan i odpowiedzialnych za to osądzić – powiedział szef podkomisji smoleńskiej.