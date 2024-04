"Autentyczni": wstrząsające wyznanie Magdy Gessler. Koleżanki zamknęły ją nagą w toalecie

- To było bardzo trudne doświadczenie, dlatego że to nie była tylko utrata dziecka, ale też to była sytuacja, w której mój mąż nie do końca był przekonany, że ja chciałam tego dziecka, a ja ryzykowałam w tym momencie życiem, dlatego, że w Hiszpanii jak odchodzą wody płodowe w piątym miesiącu ciąży, nie broni się matki, tylko dziecka. Gdyby było zakażenie poporodowe, ja bym umarła i miałam tego świadomość - opowiadała w programie "Autentyczni".