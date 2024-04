"Autentyczni": Magda Gessler zaskoczona pytaniami. Na jedno nie odpowiedziała

Mada Gessler przyznała się do botoksu. Dlaczego go używa?

Jednego z uczestników programu fascynowały z kolei skrywane pod bujną fryzurą uszy Magdy Gessler, które zgodziła się dla niego odsłonić przed kamerą. Kto inny dopytywał zaś o paraliż twarzy, którym kulinarna gwiazda tłumaczy nietypowy wygląd swoich ust. "Zasnęłam na klimatyzacji" - przypomniała Gessler, podkreślając, że nie używa żadnych wypełniaczy, a jedyne co sobie wstrzykuje, to botoks i to głównie po to, żeby nie wyglądać tak poważnie.