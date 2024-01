"Autentyczni" niebawem znów na antenie TVN. Wiadomo, kiedy zobaczymy trzeci odcinek

Format z udziałem gwiazd świata polityki, sportu czy sztuki, przepytywanych przez dziennikarzy w spektrum autyzmu (we francuskiej wersji są to członkowie prawdziwej redakcji gazety "Le Papotin") okazał się we Francji wielkim hitem. Rekord oglądalności zanotował odcinek z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona, który przyciągał przed telewizory 4,6 mln widzów.