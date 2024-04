"Autentyczni": Magda Gessler wspominała stratę dziecka. "Ryzykowałam życiem"

Magda Gessler w programie "Autentyczni" opowiedziała o stracie dziecka

Do tych tragicznych wydarzeń sprzed lat Magda Gessler wróciła także w programie "Autentyczni", podkreślając jednak nie tylko swoją rozpacz z powodu straty dziecka, ale i inne towarzyszące jej w tamtym czasie uczucie. A był to realny strach o własne życie, o to, że osieroci półtorarocznego syna, ale i o to, że w oczach partnera będzie winna straty dziecka.