Telewizja przerobiła jej zdjęcie. Tłumaczy się "błędem graficznym"

Telewizja zaingerowała w wygląd parlamentarzystki

Zdjęcie 31-letniej przedstawicielki Partii Sprawiedliwości dla Zwierząt (Animal Justice Party) ukazało się w programie "Nine News Melbourne" na kanale Nine Network. Ilustrowało ono materiał wideo dotyczący odrzucenia przez parlament zakazu polowań na kaczki, o który to zabiegała frakcja, do której należy Purcell. Dopiero po porównaniu fotografii "przed" i "po" staje się oczywiste, że ktoś wprowadził w jednym z nich "drobne korekty".