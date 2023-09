Audycja Szymona Majewskiego znika z Radia Zet. "Sam się oddelegowałem"

Medialna kariera Szymona Majewskiego

Szymon Majewski z Radiem Zet związany jest od ponad 30 lat (z przerwą w latach 2005-2014). To tam na początku lat 90. zaczynał przygodę z mediami. W telewizji zaistniał w 1994 r. dzięki programowi Alicji Resich-Modlińskiej w TVP, ale szczyt popularności zyskał za sprawą wspomnianego talk-show TVN. Po odejściu ze stacji w 2012 r. ponownie wrócił do radia, choć wtedy do Radia Eska. Od 2014 r. do chwili obecnej związany jest jednak z Radiem Zet.