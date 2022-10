Asia z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży. Przyszła mama promienieje

Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" zostaną rodzicami. Choć przyszła mama oszczędnie dzieli się szczegółami co do jej obecnego stanu, od czasu do czasu robi wyjątek. Na profilu programu pojawiło się zdjęcie, na którym Asia prezentuje wydatny już ciążowy brzuszek. Wygląda kwitnąco!