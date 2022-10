"Rolnik szuka żony": ciężarna Asia ukrywa się przed światem. Teraz tłumaczy, dlaczego

Kamil od początku wierzył, że dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" odnajdzie tę jedną jedyną. Choć po pierwszych randkach i spotkaniach jego faworytką była Justyna, po rezygnacji dziewczyny z programu szybko ulokował uczucia w jej rywalce. Uznał, że to właśnie Joanna spełnia wszystkie jego wymagania i to u jej boku widzi się w przyszłości. Od tamtej pory zakochani stali się nierozłączni. Na każdym kroku usiłują udowodnić, że to, co ich połączyło, to prawdziwa miłość.