Asia Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła. "Drugie szczęście"

To wspaniały czas dla Asi Lazar, którą widzowie poznali przed laty dzięki czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci nie popisali się wtedy, dając jej za męża Adama, mężczyznę, przez którego przeżyła trudne chwile. Podeszła do eksperymentu z otwartą głową i sercem, ale spotkało ją rozczarowanie. Już po miesiącu Adam wiedział, że nic z tego nie będzie. Gdy podczas ostatniego odcinka mówili ekspertom, że chcą się rozwieść, on był już w związku z inną kobietą. Widzowie twierdzą, że jego nowa partnerka już wtedy była w ciąży... Asia nigdy nie chciała tego komentować. Na wszelkie pytania o Adama odpowiadała "nie interesuje mnie to".