Ashley Park w szpitalu. Gwieździe Netfliksa groziła śmierć

Na wpis Park zareagowało wiele osób. Wśród nich jest Lily Collins, która gra główną rolę w "Emily w Paryżu". "Nie mogę na to patrzeć bez płaczu. Kocham cię siostro i jestem wdzięczna, że jesteś po drugiej stronie tego wszystkiego i dziękuję ci Forman za twoje niesamowicie ogromne serce i za to, że jesteś przy niej na każdym kroku. Nie mogę się doczekać, aż przytulę was oboje" – napisała Collins.