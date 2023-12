Artur z "Rolnik szuka żony" już ma dziewczynę. Udane łowy?

Pierwsza rysa na tym idealnym wizerunku pojawiła się już w chwili czytania listów. Artur, widząc, że nadawczyni jest od niego o trzy lata starsza, odłożył list, nawet go nie czytając. Mógł dla telewizji chociaż stworzyć pozory, że przeczyta każdą wiadomość. W końcu napisanie do obcego rolnika z telewizji to zawsze jakiś akt odwagi.