Arsen poszedł na całość w "Love Island". Angela wciąż myśli, że to ten jedyny

W "Love Island. Wyspa miłości" wiele się ostatnio dzieje. Po krytycznych komentarzach widzów, że w show Polsatu wieje nudą, produkcja stanęła na wysokości zadania i potężnie namieszała w związkach uczestników. Panowie zostali w tajemnicy wysłani do drugiej willi - Casa Amor. Tam poznali 5 nowych uczestniczek show, z którymi mogą stworzyć związki. Dwóch Piotrów i Mateusz tęsknią za swoimi partnerkami (Stellą, Walerią i Caroline) i starają się zachowywać fair w stosunku do dziewczyn, które musieli opuścić. Oni ten test przechodzą znakomicie. Maciek, który wybrał podczas ostatniego przeparowania Anię, nie ukrywał, że zrobił to tylko dlatego że jest jego dobrą przyjaciółką i nie chciał, by odpadła z show. Dla niego pojawienie się 5 nowych kobiet to okazja na zbudowanie związku.