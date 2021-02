Arlak szczerze o życiu uczuciowym. "Przychodzą i odchodzą"

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

Czasopismo zapytało także o to, czy jest ktoś w życiu aktorki. Arlak zdobyła się na szczerą odpowiedź. – Oczywiście, że jest miejsce na miłość. Ale jeśli chodzi o mężczyzn, to oni przychodzą i odchodzą. Dlatego nauczyłam się już, że najlepiej liczyć na siebie. To ja muszę dać sobie wsparcie. Gdy mam obok siebie partnera jest świetnie, gdy go brak, też dobrze – wyznała.

Arlak odniosła się także do swojej wagi. Stwierdziła, że nie martwi się o to, stąd nie ma potrzeby się ważyć. – Kilka lat temu sporo schudłam i od tamtego momentu staram się trzymać formę. Do dziś stosuję kilka zasad. (…) Przy tym nie ważę się. Jeśli mieszczę się w ubrania i stroje sceniczne, to znaczy, że jest dobrze. Gdyby rzeczy okazały się zbyt ciasne, to bym zaczęła się martwić – powiedziała.