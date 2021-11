Dramatyczne wyznanie Arka Kocika. "Cztery moje dziewczyny nie żyją"

- Zamordowali mi kiedyś dziewczynę. Już z nią wtedy nie byłem... Nawet policja mnie podejrzewała, że to ja ją zabiłem. Oskarżali mnie o zabójstwo, ale potem złapali prawdziwego mordercę. Miałem takie pechowe rzeczy. Inna moja dziewczyna odebrała sobie życie. Ogólnie to... nosiłem pecha. Cztery moje dziewczyny nie żyją. To, co ja wiem, bo nie jestem na bieżąco ze wszystkim - przyznał.