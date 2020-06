Pawlicki nie oszczędza TVP. Wytknął im olbrzymią dotację i zakup rosyjskich seriali

Antoni Pawlicki przez ponad dwa sezony grał w serialu "Echo serca". Tasiemiec był emitowany na TVP1 od stycznia 2019 r. Później wyświetlano go na TVP2. Ostatni odcinek widzowie zobaczyli w kwietniu. Jednak teraz, jak aktor sam mówi, raczej już nie wróci na plan produkcji. Wszystko przez to, że TVP miała zrezygnować z kręcenia kolejnych odcinków. Sądząc po słowach zdenerwowanego Pawlickiego, decyzja zapadła z dnia na dzień.

"Drodzy widzowie 'Echa Serca', dziś, we wtorek wieczorem, zwykle byście zasiadali do oglądania kolejnego odcinka naszego serialu... ale niestety nie usiądziecie ani dziś, ani już prawdopodobnie nigdy" - zaczął Pawlicki. Wpis pojawił się na jego instagramowym profilu.

"Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan, podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP 'zawiesza zdjęcia do odwołania'(???),co w praktyce oznacza zakończenie serialu" - dodał, by chwilę później wbić szpilę TVP.